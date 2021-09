Pelé ringrazia i fan: “Sto meglio e torneremo presto insieme”

L'ex fuoriclasse rassicura tutti con un post su Instagram

Settimana difficile per Pelè che è stato operato sabato scorso per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. L'ottantenne tre volte campione del mondo ieri è stato ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sembravano peggiorare ma in serata O' Rey ha rassicurato tutti gli appassionati di calcio e i suoi fan con un post su Instagram: "Amici miei, ogni giorno che passa mi sento un po' meglio. Torneremo presto insieme". L'ex fuoriclasse si trova ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dal 31 agosto scorso. I medici stanno valutando se il tumore per il quale Pelé è stato operato sabato scorso sia maligno o benigno.