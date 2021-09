Pelé sta meglio, parla sua figlia: “Quasi pronto per tornare a casa”

La figlia di O'Rey ha pubblicato una foto su Instagram con tanto di spiegazione sulle condizioni di salute del padre

La leggenda del calcio brasiliano Pelé è pronto, o quasi, a lasciare l'unità di terapia intensiva dell'ospedale di San Paolo dove ha subito nei giorni scorsi un intervento chirurgico per la rimozione di un sospetto tumore al colon. La buona notizia è data da una delle sue figlie, Kely Nascimento, in un messaggio in portoghese e in inglese pubblicato sul suo account Instagram che è stato accompagnato da una foto sorridente e in primo piano proprio di O'Rey.