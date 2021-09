Pelé tranquillizza tutti: “Sto recuperando e sorrido sempre”

Ore di preoccupazione per O'Rey tornato in ospedale dopo l'operazione subita

Restano stabili le condizioni di Pelé, nuovamente in terapia intensiva all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove era stato ricoverato il 31 agosto scorso. Operato di un tumore sospetto al colon il 4 settembre, la leggenda del calcio brasiliano era stato spostato in reparto ma è dovuto tornare in terapia intensiva, precauzionalmente, a causa di un problema di reflusso. La struttura ospedaliera ha poi fatto sapere che l'ex campione si trova in terapia semi-intensiva e che "continua a riprendersi".