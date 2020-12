Pellegri, poco calcio e molto gossip: love story con la figlia di Mihajlovic

Sembrava poter essere un potenziale crack del calcio italiano ma per adesso Pietro Pellegri non è riuscito ancora a sfondare. Complici anche qualche intoppi fisici di troppo, l’ex Genoa non sta trovando molto spazio al Monaco dove, in ogni caso, è tornato ad assaporare il campo nella recente vittoria dei suoi in Ligue 1.

Al momento, però, l’attaccante fa più parlare di sé per il gossip e per la nuova relazione divenuta ormai ufficiali nelle ultime ore. La sua nuova fiamma è Viktorija Mihajlovic, una delle due figlie di Sinisa, allenatore del Bologna.

I due ormai non si nascondono più e su Instagram spuntano diversi scatti e post di baci e tenerezze tra i due. Il classe 2001 ha risposto a diverse immagini della ragazza che ha pubblicato alcune foto proprio in sua compagnia. Pellegri e Viktorija sembrano molto felici e vivono la loro storia d’amore ormai ufficialmente.