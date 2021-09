Pellissier: “E’ nata la FC Clivense. Presto torneremo fra i professionisti”

Scelto il nuovo allenatore che sarà Riccardo Allegretti

A Chievo, frazione di Verona, i suoi abitanti, circa quattromila, chiamati clivensi sono convinti che presto i "mussi" (asini) torneranno a volare. Così erano soprannominati i giocatori della squadra del presidente Campedelli esclusa dal calcio dopo 17 campionati di Serie A tra il 2001 e il 2019. Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha fondato la nuova società che parte dalla terza categoria ma con la voglia di far sapere ai cugini dell'Hellas che i "mussi volanti", gli asini volanti, torneranno presto nel calcio professionistico e presto fioccheranno i derby in A tra le due squadre veronesi. Come riporta il quotidiano larena.it, inizialmente la dicitura scelta dalla bandiera gialloblù era Fc Chievo 2021, ma dopo la diffida ad usare il termine "Chievo" da parte di Luca Campedelli, è stato cambiato il nome e così è nata la FC Clivense che ha i colori sociali biancoblu. Pellissier ha dichiarato che l'obiettivo è partecipare alla Serie D dal 2022 attraverso la manifestazione di interesse che avvierà il Comune di Verona grazie anche all’apertura della Figc, in alternativa acquisendo un titolo sportivo. "L'obiettivo è tornare in cinque anni fra i professionisti, ma servono tempo e denaro", ha detto l'ex capitano. Nel frattempo la squadra militerà in Terza Categoria, con una rosa che attualmente è di 40 giocatori ma che si vuole ridurre a 26. Il nuovo allenatore sarà Riccardo Allegretti.