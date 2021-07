Pellissier: “Europeo scadente ma Italia squadra vera. Su Pallone d’Oro a Jorginho…”

Il parere dell'ex attaccante

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata a Tuttomercatoweb da parte di Sergio Pellissier, ex storico attaccante e anche dirigente del Chievo. Diversi i temi affrontati ad incominciare dall'Europeo appena concluso che ha visto l'Italia trionfare.

EURO 2020 - "Ho visto un Europeo scadente, non sono arrivate in fondo le più forti e ciò non è stato normale", ha esordito Pellissier. "Ma l’Italia ha dimostrato di essere un grande gruppo, una squadra vera. E quando sei una squadra qualsiasi cosa è possibile. "Polemiche per festa con bus scoperto? Bisogna smetterla. Godiamoci la vita. Viviamo in una Nazione che ha talmente tante problematiche che quando abbiamo una soddisfazione dobbiamo godercela. Sono italiano, fiero dell’Italia. Ma a volte non riusciamo a goderci i risultati importanti. Non mi interessa fare polemiche, ma andiamo dietro a certe cose che sono eclatanti".

PALLONE D'ORO - Un commento anche su Pallone d'Oro e sulla serie candidatura di Jorginho: "Ha dimostrato di essere un giocatore completo. Ha vinto due delle coppe più importanti e meriterebbe un riconoscimento. Ma il Pallone d’Oro per me deve andare al più forte in assoluto. Se pensiamo a ciò che ha vinto però, cosa vogliamo dire?". "Personalmente non mi aspettavo sarebbe stato progagonista. Ma è un giocatore di grande qualità. E già a Napoli aveva dimostrato una crescita notevole".

CHIEVO E FUTURO - Non poteva mancare una chiosa sul suo Chievo che rischia di non iscriversi al campionato: "Non so cosa sia successo. Se non dovesse iscriversi mi dispiacerebbe molto, provo grande affetto per la società. Mio futuro? C’è stata qualche richiesta di informazione. Ma è un momento particolare. Nel fare scelte sui direttori giovani in questo periodo storico le società forse sono un po’ frenate", ha concluso Pellissier.