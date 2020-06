Pellissier: “Per la promozione sarà una lotta. Campionato falsato sia in A sia in B”

Sergio Pellissier è stato intervistato da fantacalcio.it. Tanti i temi affrontati dall’ex bomber del Chievo, ora dirigente dei veronesi. Dalla Serie A alla Serie B con diverse precisazioni su quella che sarà la ripartenza dei campionati e lo status dei tornei. Ma non solo. Anche qualche argomento più leggero, legato al Fantacalcio e alle sue doti da bomber avute in carriera.

Pellissier: “Stagione falsata in A e B”

Siamo convinti che qualche gol lo farebbe anche adesso sia nel massimo campionato sia in cadetteria dove il suo Chievo potrebbe rientrare nelle “sorprese” in questo finale di stagione: “Stiamo lavorando per essere pronti”, ha detto Pellissier sulla ripartenza del torneo e la possibilità di giocarsi la promozione in A. “Anche se ricominciare dopo due mesi di stop non è semplice. Ora cerchiamo di capire tutto quello che servirà per ripartire, soprattutto su alcune limitazioni che reputo quasi inutili, come quella di andare in trasferta con due pullman, visto che il gruppo-squadra è sottoposto a test prima di ricominciare, e in teoria la squadra sarà sempre sotto controllo. Non nascondo che per le società di Serie B, e soprattutto Serie C, sarà sicuramente più difficile, a livello di budget, rispettare a pieno queste linee guida”. E sulla promozione e il campionato: “Sarà una lotta ampia per la A, visto che sono tante squadre in pochi punti. In generale nel calcio può succedere di tutto, e i playoff possono essere agguantati da tantissime squadre, anche quelle che al momento sono insospettabili“. “Il campionato sarà in ogni caso un campionato falsato da questo lungo stop, anche in Serie A. Ci sarà praticamente un mini campionato compresso da affrontare, in cui i calciatori saranno messi parecchio sotto pressione, soprattutto a livello fisico”.

Fantacalcio e non solo

Pellissier guarda e osserva tutto dalla sua scrivania e sul suo passaggio da giocatore a dirigente ha detto: “Mi piace il nuovo ruolo, soprattutto perché ha tante responsabilità, che a me sono sempre piaciute e hanno sempre stimolato. Mi piace questa nuova veste, anche se sono agli inizi e devo ancora imparare bene a farlo”. E in ottica Fantacalcio: “A fine carriera mi è capitato più volte di incontrare qualche tifoso, anche di altre squadre, che mi ringraziava per i gol che avevo fatto al fantacalcio. Chi sceglierei adesso in attacco? Cristiano Ronaldo. Mentre negli altri reparti Szczesny in porta, Chiellini in difesa, Nainggolan al centrocampo”.