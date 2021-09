Pellissier: “Spero che i tifosi del Chievo vengano a sostenerci”

Il club scaligero ripartirà dalla terza categoria

Sergio Pellissier su 1 Station Radio ha parlato della nuova vita del Chievo che dopo la non ammissione alla Serie B, ripartirà dalla terza categoria. "Non mi aspettavo tanta presenza, sono arrivati in 150 a fare il provino, e abbiamo ricevuto oltre 300 email da tutta Italia e qualcuna dalla Germania. Non è facile costruire una squadra in due settimane perché non possiamo pagare giocatori come se fossero in A, partiamo dalla terza categoria, ma speriamo di riuscirci al meglio prima dell’inizio del campionato. Mi auguro che i tifosi vengano a sostenerci. Il nome del Chievo è della famiglia Campedelli, il mio obiettivo è creare una società nuova perché quello l’abbiamo perso”.