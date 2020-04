Pepe: “Conte? Corre più lui in panchina di un centrocampista…”

Un campionato da protagonista, quello vissuto dall’Inter. I nerazzurri, con l’arrivo di Antonio Conte, sono tornati ad essere competitivi nelle zone altissime della classifica, anche se gli ultimi opachi risultati sembrano averli allontanati dalla corsa scudetto. Dell’allenatore interista, ai microfoni di tuttojuve.com, ha parlato l’ex esterno Simone Pepe.

CONTE – “All’Inter ho visto il solito Conte: ha grande voglia di vincere, in panchina corre più di quanto faccia un centrocampista, è sempre nella partita. Antonio è un grande motivatore, è riuscito a far ripartire i nerazzurri dopo un momento non facile”.

PARAGONI – “In chi mi rivedo? Adesso il modo di giocare è un po’ cambiato: io ero un’ala a tutta fascia, mentre adesso l’esterno fa più gli ultimi trenta metri ed il terzino è più di spinta. Forse Candreva un po’ mi assomiglia”.

