Per il Malmö salta il matrimonio e manda il fratello con la sposa

L'attaccante della Sierra Leone, Mohamed Buya Turay ha rivelato di essere stato costretto a saltare il proprio matrimonio a causa del trasferimento immediato nella squadra svedese del Malmö. Bouya Touray, 27 anni, e la sua compagna si sono sposati il ​​21 luglio, ma l'attaccante non ha partecipato alla cerimonia in Sierra Leone, poiché il club gli ha chiesto di venire in Svezia prima del previsto e firmare il contratto. A quel punto Buya Turay ha fatto in anticipo un servizio fotografico di matrimonio con la sua futura moglie ma alla cerimonia il giocatore del club svedese si è fatto rappresentare da suo fratello che ha accompagnato la sposa. Buya Turay, che non ha ancora visto la moglie, spera di andare in luna di miele a dicembre dopo aver vinto lo scudetto con il Malmö.“E' una situazione curiosa - ha detto Buya Turay- ho sposato Suad, ma non l'ho ancora vista dopo il matrimonio. Stiamo lavorando per farla venire in Svezia", ha detto il calciatore 27enne. Lo riporta l'edizione svedese di Aftonbladet.