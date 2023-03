Per la Federcalcio francese Platini si defila: “Preferisco la mia attuale vita”

Michel Platini non tornerà nel mondo del calcio e forse non lo farà mai: le parole dell'ex calciatore francese

Ex giocatore dalle mille imprese, dirigente molto criticato. L'operato dirigenziale di Michel Platini non è stato negli anni impeccabile. Tra accuse pesanti e altro, l'ex calciatore della Juventus ha scelto di abbandonare il mondo del calcio e dedicarsi ad altro. Le possibilità di rivedere Le Roi al timone, però, erano tornate vive nelle scorse settimane per le dimissioni di Noël Le Graët dall'incarico di presidente della Federazione calcistica francese. Queste le parole della leggenda francese a RMC. "Ho fatto una dichiarazione nel mese di luglio e confermo la mia scelta di non occuparmi di ruoli dirigenziali nel mondo del calcio. Oggi la vita che conduco mi piace molto" - ha continuato Michel Platini. Sulla Federazione francese: "Non voglio più occuparmi della Federazione francese" ha concluso l'ex vicepresidente della FIFA.