Per Overmars danni irreparabili al cuore

Marc Overmars ha subito un danno definito irreparabile al cuore a seguito di un arresto cardiaco accusato il mese scorso. L'ex ala dell'Arsenal e nazionale olandese è stato ricoverato in ospedale il 29 dicembre per un lieve ictus. In pratica il suo cuore è in grado di pompare solo il trenta per cento della sua capacità totale e questo ha compromesso il quadro cardiaco. Il direttore sportivo del Royal Antwerp, secondo l'olandese 'De Telegraaf' si trova in una situazione più critica rispetto alla versione data dal suo club visto che una parte del cuore non riesce più ad assolvere le proprie funzioni.