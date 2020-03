Per sopravvivere in Portogallo vige la legge di…Cristiano Ronaldo

Ogni Stato ha le sue regole. Per vivere in pace con gli altri ognuno deve seguirle e rispettarle. Anche sul piano sportivo esistono regole che non possono essere in alcun modo cambiate o evitate. E’ il caso del Portogallo, paese natale di Cristiano Ronaldo che in patria è considerato il miglior giocatore del mondo. Una regola che vale anche per chi si reca in Portogallo anche per una semplice vacanza.

SOPRAVVIVENZA – A chiarire il concetto a turisti e non ci ha pensato un autista di pullman portoghese che ai passeggeri ha spiegato la prima regola di sopravvivenza del Portogallo, ovvero considerare il bianconero il giocatore più forte del mondo. Un video divertente che ha strappato anche le risate dei passeggeri.