Perin, addio alla Juventus: “Grazie di tutto, ma ora voglio giocare per prendermi l’Europeo”

Mattia Perin è praticamente un ex giocatore della Juventus. Il portiere sta infatti per passare al Benfica e, intercettato in aeroporto dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

ADDIO – “Sarà un’avventura avvincente, non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio la Juventus che mi ha permesso di crescere, ma ora voglio giocare per mettere in pratica quanto imparato quest’anno. Voglio mostrare il mio valore, il mio obiettivo sono gli Europei. Mi aspetto tanto entusiamo”.

RUI COSTA – “Cosa mi ha detto? Sono cose nostre, ma è stato convincente: ha uno spessore enorme. Sono contento di andare a giocare la Champions, ora ho l’obiettivo Nazionale”.