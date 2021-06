Perotti: “Ho pensato di smettere. Infallibile su rigore? Guardo il portiere e…”

Le parole del calciatore argentino

Diego Perotti di racconta e lo fa ai microfoni di Sky Sport. L'ex calciatore di Roma e Genoa, ora in Turchia al Fenerbahçe , ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera. Dai recenti problemi fisici fino al suo talento per i calci di rigore.

"Ho pensato di smettere. Quando hai un infortunio del genere, ti viene il dubbio e la voglia di andare a metterti su un lettino. Ho avuto a che fare con un infortunio molto grave, ma poi sono stato abbandonato a me stesso. L'intervento e la riabilitazione sono stati a carico mio", ha affermato Perotti che in questa annata in Turchia ha giocato solo 4 gare.