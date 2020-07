Perotti sbotta: “I campi della Serie A sono disastrosi”

Uno dei rischi più evidenti di questo finale di stagione è sicuramente infortunarsi. Lo sa bene, aldilà di questo particolare momento, Diego Perotti. L’esterno della Roma, spesso alle prese con problemi fisici, pare però essersi stufato di questa situazione e ha trovato nelle condizioni dei terreni di gioco in Italia, una delle principali cause dei suoi continui stop.

Perotti: “Campi di calcio in Serie A disastrosi”

“Ho un rapporto molto brutto con gli infortuni. Non sono lesioni gravi, in circa un mese si recupera, ma dopo un po’ ti stufi”, ha esordito Perotti parlando a Espn Redes. “I campi della Serie A ricordano quelli della terza serie in Argentina. Sono un vero disastro, vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn (squadra della terza serie argentina ndr). Non so se è una questione climatica, ma in Spagna quando giocavamo con l’Almeria, ultima in classifica, il campo era in perfette condizioni sempre”.

IL FUTURO DI PEROTTI

