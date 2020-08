Perugia-Pescara diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Perugia-Pescara si gioca questa sera ore 21 per il ritorno del playout Serie B. Nella gara d’andata a Pescara, il Perugia di Oddo era andato in vantaggio con Kouan sul finire del primo tempo, prima di vedersi rimontato dalle reti di Galano e Maniero nella seconda frazione. Nella gara odierna può davvero succedere di tutto.

Nei precedenti stagionali, Pescara e Perugia hanno pareggiato per 2-2 all’Adriatico lo scorso luglio, mentre al Curi sono stati i padroni di casa ad avere la meglio con il risultato di 3-1.

Perugia-Pescara, le probabili formazioni

Non ci sono particolari novità di formazione per le due squadre. Il Perugia si schiererà con Vicario in porta. Rosi, Gyomber, Sgarbi e Mazzocchi in difesa. Kouan, Carraro e Falzerano in mezzo al campo. Doppio trequartista con Buonaiuto e Capone a sostegno di Iemmello. Il Pescara vedrà Fiorillo difendere i pali. Zappa, Campagnaro, Scognamiglio e Masciangelo in difesa. Memushaj Palmiero e Kastanos in mezzo al campo. Galano e Pucciarelli a supportare il bomber Maniero.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Kouan, Carraro, Falzerano; Buonaiuto, Capone; Iemmello.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Pucciarelli; Maniero.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il ritorno del playout Serie B tra Perugia-Pescara sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN che detiene i diritti per il campionato di Serie B. La partita, dunque, sarà visibile in diretta streaming solo su DAZN, tramite il proprio pc (collegandosi al sito) o l’applicazione scaricabile su una smart tv, su PlayStation 4 o Xbox, o su dispositivi mobili come smartphone, tablet e notebook. In alternativa, se non si possiede una televisione di ultima generazione, si può collegare al piccolo schermo un supporto come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast per godere dello spettacolo del match.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE