Perugia, sorpresa per una tifosa in quarantena: arriva la chiamata di Cosmi

In momenti difficili come questo basta poco per sorridere ed essere felici. Magari anche una telefonata se dall’altra parte del telefono c’è una persona cara. Serse Cosmi rappresenta un punto di riferimento notevole per i tifosi del Perugia. E’ l’allenatore che ha reso nuovamente grande il Grifone nei primi anni Duemila. Il suo ritorno sulla panchina degli umbri in questa stagione è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei supporters. E l’allenatore ha mostrato una volta di più il suo legame con la tifoseria. Cosmi ha contattato una tifosa in quarantena facendole un grande regalo di compleanno.