Peruzzi sta con Donnarumma: “Addio Milan scelta legittima”

L'ex portiere commenta il cambio maglia del giovane italiano passato al Paris Sant-Germain in estate

Sono stati in tanti a pronunciarsi a proposito del trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Paris Saint-Germain . L'estremo difensore ha visto il suo contratto col Diavolo andare in scadenza e in tal maniera ha potuto accordarsi liberamente con la società parigina. Un affare di mercato che, secondo Angelo Peruzzi , è stato legittimo.

Nel corso di una lunga intervista al Corriere dello Sport, l'ex portiere ha parlato proprio della decisione di Donnarumma: "Non è andato a giocare nel Canicattì, ma nel PSG. Ha fatto una scelta professionale, legittima, e se ne è assunto la paternità", ha commentato Peruzzi. "Per i tifosi del Milan ha tradito, io non posso essere nella loro testa e penso anche che non abbiano l’obbligo di comprendere le ragioni di Donnarumma".