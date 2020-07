PES 2021, addio a Milan e Inter: si chiameranno Milano RN e Lombardia NA

Il mondo dei videogiochi perde, in un certo senso, Inter e Milan. La Konami ha infatti annunciato che per PES 2021, le due squadre lombarde avranno dei nomi… particolari.

Milan e Inter prenderanno rispettivamente il nome di Milano RN e Lombardia NA. Il motivo? Le licenze delle due squadre sono scadute. Il che significa che dall’anno prossimo le due milanesi cambieranno nome nel gioco e non avranno maglie e logo ufficiali.

PES 2021: addio Inter e Milan

La conferma è arrivata dalla stessa azienda giapponese che ha anche svelato i nomi di Inter e Milan in PES 2021: “Il nostro accordo di licenza con l’AC Milan scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione di eFootball PES 2021. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con MILANO RN, club originale di PES che presenta giocatori con nomi reali”. Stesso identico comunicato per l’Inter che, invece, si chiamerà Lombardia NA.

