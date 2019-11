Pescara, altro tweet esilarante: “CR7? Si era reso conto di avere la maglia sbagliata…”

Non si ferma l’ironia social del Pescara. Dopo aver “annunciato” l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il club abruzzese si è reso protagonista di un nuovo, esilarante episodio. Attraverso il proprio profilo twitter, la società biancazzurra ha commentato il caso Cristiano Ronaldo, con il portoghese della Juventus che, sostituito dal tecnico Maurizio Sarri nel corso della sfida con il Milan, si è recato direttamente negli spogliatoi senza andare in panchina per poi lasciare lo stadio prima del triplice fischio finale.

A fornire la motivazione del gesto del fuoriclasse bianconero ci ha pensato proprio il Pescara, che ha così scritto: “Tutti si chiedono perché Ronaldo è andato dritto negli spogliatoi. Semplice: si è reso conto di aver indossato la maglia sbagliata”.