Pescara, Bruno nei guai: aggressione ad un passante che lo aveva insultato

Guai per il centrocampista del Pescara Alessandro Bruno. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe stato protagonista di un diverbio con un passante di 22 anni che lo avrebbe insultato. La reazione del giocatore sarebbe stata spropositata tanto da far finire il giovane in ospedale.

Pescara: Bruno e la lite col passante

Ad occuparsi della vicenda e raccogliere la testimonianza del ragazzo è stato Il Centro ai cui microfoni ha parlato proprio il 22enne vittima dell’aggressione. “Stavo andando da mia nonna, ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato l’angolo. Nel frattempo avevo attraversato la strada, ma non ho fatto in tempo a mettere il piede sul marciapiede che Bruno mi ha colpito sul viso con un pugno, poi mi ha dato uno schiaffo dietro alla testa e infine un altro pugno sempre sullo stesso punto. Sono rimasto incredulo e stordito, non sono un tipo che cerca guai. Frequento lo stadio, ma prima d’ora non mi ero mai permesso di insultare nessuno”, ha raccontato il giovane sull’episodio con Bruno. Per il 22enne tanta paura anche perché dopo aver ricevuto i colpi è stato costretto a recarsi al pronto soccorso per alcuni giramenti di testa.

Il Pescara sarà impegnato domani nel playout contro il Perugia per evitare la retrocessione in Serie C.