Pessina, anche in vacanza è vivo il ricordo dell’Europeo: scatto social virale

Il centrocampista ha replicato la sua esultanza dopo la rete contro l'Austria. Questa volta... in piscina

VIRALE - "Wembley", ha scritto Pessina nella didascalia della foto pubblicata. Uno scatto che lo ritrae in tuffo verso la piscina, esattamente come la sua esultanza dopo la rete all'Austria negli ottavi di finale dell'Europeo quando, a detta sua, non sapeva come festeggiare e decise di buttarsi a terra a peso morto. Inutile dire che il suo post abbia subito raccolto centinaia di reazioni tra like e commenti. In tanti si sono complimentati con lui per l'ironia, altri hanno condiviso la gioia e la voglia di fare festa anche una settimana dopo quell'incredibile traguardo raggiunto nella finale di Wembley.