Pessina in campo con l’Italia: arriva il record… per il Monza

L'Italia termina il suo 2022 con una sconfitta in amichevole. 0-2 subito dall'Austria dopo la prima sfida vittoriosa contro l'Albania di qualche giorno fa. Una conclusione di anno molto amara e che, beffa delle beffe, ha visto gli Azzurri giocare nel giorno dell'inizio del Mondiale in Qatar. A rendere meno amara la giornata, almeno per uno dei calciatori italiani in campo, è stato un record storico. Matteo Pessina, infatti, grazie alla presenza in campo con la Nazionale ha regalato un traguardo molto importante a se stesso e al suo club, il Monza.