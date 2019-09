Peter Kenyon sponsorizza Mourinho: “È un grande, altro che declino… Tornerà presto”

A margine del Football World Summit svoltosi a Madrid, l’ex direttore generale del Chelsea Peter Kenyon ha parlato di ‘The Coaches Voice’, la piattaforma online dedidata, come si intuisce dal nome, al mondo degli allenatori.

Intervistato da As, Kenyon si è soffermato in particolare su come è cambiato il ruolo dell’allenatore nel tempo.

Argomento principale José Mourinho, conosciuto bene ai tempi del Chelsea.

Kenyon ha preso le difese del tecnico portoghese, negando il presunto declino dello Special One, senza panchina dallo scorso dicembre: “Se diventassi dirigente di un grande club il primo allenatore cui penserei sarebbe Mourinho. Stiamo parlando di un tecnico di livello, intelligente, con tanta esperienza. Non credo sia in declino, ha solo bisogno di un club adeguato dal punto di vista della struttura e dell’organizzazione. Io pensavo che lo United fosse il posto giusto per lui trattandosi di un club molto organizzato, ma è andata male. Sono comunque sicuro che presto José allenerà un grande club. È ben lontano dall’essere superato”.

“Non dimentichiamo – ha aggiunto Kenyon – che la vita di un allenatore è molto stressante. Sono sotto pressione per i risultati, come del resto è sempre stato, ma negli ultimi tempi molto di più. Devono sempre parlare in conferenza e le parole che dicono vengono analizzate senza filtri”.