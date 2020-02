Petit annienta Messi: “Cristiano Ronaldo è un mostro, lui no. La sua fine non è lontana…”

Il dilemma dell’ultimo decennio: meglio Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Ognuno ha il suo preferito, compreso Emmanuel Petit, ex centrocampista francese, Campione del Mondo ’98. Intervistato da Paddy Power, l’ex giocatore non ha avuto peli sulla lingua schierandosi apertamente a favore del portoghese e non mancando di attaccare, anche in modo piuttosto critico l’asso argentino.

STOCCATA – “Messi non è Cristiano Ronaldo, mentalmente non è la stessa macchina. Ronaldo è un mostro, a 32 anni Messi ha solo uno o due anni per giocare allo stesso livello”. E sulle voci che vorrebbero l’argentino potenzialmente in Premier League: “Onestamente, non penso che sia adatto all’intensità dell’Inghilterra. Non gli piace essere chiuso e affrontato, in Spagna è protetto”. Ma Petit non si ferma e continua il suo attacco a Messi: “Anche giocando a fianco dei grandi giocatori del Barcellona, non avrà lo stesso ritmo o la capacità di dribbling. Sono sicuro che sa che la fine non è lontana. Vederlo in Inghilterra sarebbe un piacere per i fan inglesi, ma non vedo perché un club come il Manchester City debba prendereMessi a 32 o 33 anni. Se il City avesse voluto acquistarlo, lo avrebbe dovuto prendere un paio di anni fa”.