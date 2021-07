Petkovic nuovo allenatore del Bordeaux ma la Svizzera è delusa…

Nuovo inizio per il tecnico con un passato nella Lazio

Il tecnico ha ringraziato la Federcalcio svizzera per avergli concesso di risolvere anticipatamente il suo contratto: "Vorrei ringraziare i responsabili dell'ASF per aver esaudito il mio desiderio e avermi permesso di affrontare una nuova sfida. Sono stati sette anni meravigliosi, che non dimenticherò mai. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e accompagnato durante questo periodo rendendo possibili questi successi. Abbiamo iniziato in primavera la qualificazione ai Mondiali con due vittorie, auguro alla Svizzera di staccare il biglietto per il Qatar", si legge sui canali ufficiali della società.

DELUSIONE - Se da una parte c'è massima soddisfazione per il nuovo incarico, dall'altra, sponda Svizzera, l'umore è opposto. La Federazione non ha preso bene questa scelta di Petkovic che ha abbandonato la nave in anticipo e ha lasciato la nazionale senza una guida a distanza di quaranta giorni dalla prima sfida con l'Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. "Posso capire Vlado, ma sono deluso dal fatto di dover terminare la nostra collaborazione di successo prematuramente", ha detto Pierluigi Tami. "Ci troviamo in una fase decisiva della qualificazione ai Mondiali, che avevamo iniziato insieme e che ora dovremo proseguire con un nuovo allenatore. Visto il desiderio di cambiare di Vlado lo dobbiamo far partire a malincuore. Gli auguro tutto il meglio per la sua nuova esperienza".