Piatek: “Alla Salernitana per fare grandi cose e andare al Mondiale”

Nuova avventura per il centravanti che ha firmato nelle scorse ore col club di Salerno.

Il polacco è stato prelevato in prestito dall'Hertha Berlino con la voglia di vederlo tornare ad essere il Pistolero visto in passato soprattutto con la maglia del Genoa.

Piatek ha parlato della sua voglia di fare bene e dei suoi obiettivi per questa annata: "Ho tanta esperienza in serie A, voglio fare gol come sempre. Spero di farne tanti con la maglia della Salernitana. Abbiamo giocato molto bene contro il Bologna, abbiamo avuto diverse occasioni, 1-1 è un grande punto che ci permette di guardare avanti e pensare alle prossime partite. Cinque punti dopo quattro partite sono un buon bottino. Ma possiamo fare meglio ancora".