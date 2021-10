Weekend o in generale settimana importante per tanti calciatori ex Serie A che in passato si sono messi in luce nel nostro campionato e che adesso fanno le fortune all’estero. Dall’Inghilterra alla Francia, passando per la Spagna e ovviamente alla Germania fino ad arrivare in Brasile. Andiamo a scoprire chi si è messo in luce, in positivo o in negativo, in questi ultimi sette giorni.