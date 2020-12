Pippo Falco e quel gol al Chievo: “Una gioia immensa. Ho pensato subito a Maradona…”

Una rete nei minuti di recupero che ha dato la vittoria e i tre punti. Contro il Chievo, è stato senza dubbio Filippo Pippo Falco il protagonista indiscusso nonché man of the match. Una rete che è valsa il 2-1 esterno venerdì scorso ma anche una gioia molto particolare, quella della speciale dedica a Diego Armando Maradona.

Parlando ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia il fantasista del club salentino ha raccontato le sue emozioni tra vittoria e pensiero al Diez.

Falco e la dedica a Maradona

“Sinceramente è stata una sensazione che non avevo mai provato in tanti anni di calcio”, ha detto Falco. “Ho pensato subito a Maradona, nel mio piccolo sono riuscito a dedicargli un gol. Poi chiaramente ho pensato al Lecce che ha vinto perché ci ha creduto fino alla fine. Nel calcio molto spesso quando non si riesce a vincere si bada a non perdere, noi invece abbiamo dato fondo a tutte le nostre energie perché volevamo i tre punti a tutti i costi e i nostri sforzi sono stati premiati”.

Infine un commento anche sulla sua evoluzione tattica sotto la guida di Corini: “Se prima partivo dal centro destra per convergere e andare al tiro con il sinistro, adesso invece gioco in posizione più centrale e posso svariare su tutto il fronte offensivo. Tra l’altro, sono anche più vicino all’area di rigore. Mi trovo bene e spero che il mister sia soddisfatto di me”.