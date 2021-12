Piqué: “Cristiano Ronaldo miglior giocatore tra gli uomini, ma Messi non è umano”

Il difensore spagnolo parla ancora di chi è più forte tra La Pulce e CR7

UMANO E NON... - "Penso che entrambi siano fantastici. Stiamo parlando di due tra i migliori della storia di questo sport", ha spiegato Piqué. "Ho sempre detto che Messi ha un talento che non ha nessun altro. La velocità nel controllare la palla. La palla rimane sempre lì, non si scosta mai più di tanto. È impossibile fermarlo, non ho visto nessun altro come lui. Ronaldo è diverso: è alto, forte, completo. Può fare qualsiasi cosa. Può segnare in ogni modo, davvero. Ma per me Cristiano Ronaldo è il migliore degli umani, e Messi... semplicemente non è umano".