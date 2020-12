Piqué investe 3 milioni in un’azienda che si occupa di… Fantacalcio

Nuovo investimento molto speciale per il difensore del Barcellona ​​Gerard Piqué. Noto non solo per la sua grande carriera dal calciatore, lo spagnolo si conferma, ancora una volta, un uomo d’affari. Questa volta il difensore blaugrana ha deciso di scommettere sul business del Fantacalcio e ha investito tre milioni di euro nella società francese Sorare.

Piqué e l’investimento nel Fantacalcio

Secondo l’accordo stipulato, il giocatore catalano si unirà al team della startup in qualità di consulente strategico e collaborerà con gli attuali membri, Christian Miele, partner del fondo di Venture capital, Nicolas Julia e Adrien Montfort, co-fondatori della società. Piqué si è, dunque, unito a Sorare, una piattaforma di Fantacalcio nata nel 2019, tramite la sua azienda Kosmos e ha chiarito che il suo investimento rappresenta meno del 50% del totale. “Vedo un enorme potenziale nel segmento dei giochi sportivi in ​​questa economia digitale in cui l’attenzione del pubblico è l’unica valuta davvero importante”, ha spiegato il difensore. “Non vedo l’ora di aiutare Sorare ad espandere i suoi accordi con diversi campionati di calcio, club e giocatori di tutto il mondo per creare la migliore esperienza di fantacalcio mai vista”.

Anche il CEO di Sorare, Nicolas Julia ha espresso la sua gioia per la scelta di Piqué: “È un imprenditore molto attivo che sta ridefinendo l’industria dello sport e dell’intrattenimento. I suoi consigli strategici e il suo senso degli affari sono inestimabili per la nostra azienda. Sono molto entusiasta che si unisca alla nostra squadra e ci aiuti a rafforzare l’amore per il calcio online”.