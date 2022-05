Piqué, non solo calcio: “Quella festa di Natale allo United che fece arrabbiare Ferguson…”

Lo spagnolo ha parlato di calcio ma anche di qualche curioso episodio legato al suo passato

GIOCATORI - Sul compagno di squadra Pedri: "Ha grandi possibilità di diventare il migliore al mondo. Anche Gavi è molto bravo per la sua età. Devono crescere, ma al Barcellona abbiamo grandi talenti". Su altri due talenti del calcio di adesso: "Haaland e Mbappé? Sono due dei migliori al mondo. Entrambi hanno il potenziale per vincere il Pallone d'Oro. Penso che Haaland sia più un attaccante puro, mentre Mbappé è un calciatore più completo. Non ho avuto la possibilità di giocare contro Haaland, è difficile scegliere", ha detto Piqué.