Piqué vive da solo? Aria di crisi con Shakira dopo presunto tradimento

Problemi nella coppia

Shakira e Gerard Piqué sarebbero in crisi. La coppia, tra le più amate e in vista del panorama calcistico e musicale avrebbe qualche problema. Secondo El Periodico la cantante colombiana avrebbe scoperto di essere stata tradita dal difensore del Barcellona, con cui ha una relazione dal 2011 e dal quale ha avuto due figli.

Secondo il giornale, il calciatore sarebbe persino andato a vivere da solo in un suo vecchio appartamento dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie. Da quanto viene raccontato, pare che Shakira lo abbia sorpreso con un'altra e che non abbia alcuna intenzione di perdonare il tradimento, motivo per cui i due sarebbero prossimi alla separazione.