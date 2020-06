Pires si candida: “Pronto per fare l’allenatore. Mi ha consigliato Desailly”

Robert Pires è pronto ad una nuova avventura. L’ex centrocampista con un grande passato all’Arsenal ha deciso di tornare ad assaporare il campo da gioco sotto altre vesti. A distanza di alcuni anni dal suo ritiro, l’ex nazionale francese ha annunciato di sentirsi pronto a mettere la sua conoscenza al servizio dei nuovi calciatori.

Pires: “Pronto ad allenare”

Parlando a Le Parisien Pires ha commentato: “L’anno prossimo intendo superare gli esami per diventare allenatore. È stato Desailly a consigliarmi di cominciare questo corso, nel caso qualcuno avesse interesse per il mio profilo. Mi ha detto che qualche presidente potrebbe essere interessato a me e quindi perché non provarci. Seguirò il suo consiglio. Posso trasmettere la mia esperienza alle nuove generazioni e mostrare loro la strada. Sarei il primo ad essere felice. Mi manca molto il campo”.