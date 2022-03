Pires si racconta: “Mi voleva la Juventus ma scelsi l’Arsenal. Ho due rimpianti”

Il racconto dell'ex calciatore francese

RETROSCENA - "Wenger ha avuto una forte influenza su di me, grazie a lui e all’Arsenal ho raggiunto dei livelli molto alti. Ho sentito sempre la sua fiducia al 100% e questo per un giocatore è estremamente importante. E’ stato stato lui a convincermi a firmare per l'Arsenal. Su di me c’erano anche Real Madrid e Juventus. Dovevo fare una scelta non proprio facile (ride, ndr). Sapeva che avrebbe perso Overmars e che l'unico che poteva sostituirlo ero io. Così ho firmato per l'Arsenal e sono rimasto per 6 anni". E ancora: "La Juve mi voleva nel 2000 ma alla fine ho scelto l'Arsenal. Mi sarebbe piaciuto giocare al Milan, Marcel Desailly me ne ha sempre parlato più che bene e la maglia rossonera l’ho sempre trovata bellissima!".