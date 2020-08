Pirlo alla Juventus U23, gaffe o ironia di Serginho? “Grande pirla”

Andrea Pirlo è diventato nelle scorse ore il nuovo allenatore della Juventus U23. Un ritorno incredibile per l’ex grande centrocampista bianconero con un passato anche nell’Inter e nel Milan. Ed è proprio dal suo passato rossonero che arriva un augurio speciale che lascia, per la verità, un pizzico di dubbio. Serginho, ex esterno brasiliano del Diavolo, si è congratulato in modo molto particolare con l’ex compagno. Sui social il suo commentato all’annuncio di Pirlo non è passato inosservato.

Serginho: errore o scherzo?

“Grande pirla”. Questo il commento di Serginho al posto Instagram di Pirlo che annunciava la firma con la Juventus U23. Un messaggio che non è sfuggito ai fan sui social che subito hanno cercato di capire se si sia trattato di un errore o di una gigantesca gaffe sul nome dell’ex centrocampista. I colori che accompagnano il messaggio, a tinte rosse e nere, fanno pensare ad un errore voluto, ma chissà. Magari è stata sola una gigantesca gaffe…