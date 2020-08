Pirlo allenatore della Juventus, Toni scherza: “Copiava da me a Coverciano per andare in bianconero…”

Andrea Pirlo guiderà la Juventus nella prossima stagione. Una promozione inattesa per il Maestro che solamente pochi giorni fa era stato nominato allenatore dell’U23 bianconera. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, ecco la scelta della Vecchia Signora. Una decisione coraggiosa che ha riscosso tanti commenti. Tra i vari messaggi di auguri per l’ex centrocampista, anche quello dei suoi amici ed ex colleghi. Simpatico, quello di Luca Toni che su Instagram ha voluto scherzare.

Toni: “Pirlo copiava da me a Coverciano…”

“Coverciano. Mi stava copiando gli schemi per l’avventura con la Juve!! Hahaha In bocca al lupo amico mio”. Questo il messaggio di Luca Toni ad Andrea Pirlo per la sua nuova avventura alla Juventus. Nello scatto pubblicato dall’ex bomber, i due ex compagni erano intenti, forse a fare i compiti, proprio per imparare il nuovo mestiere. Massima concentrazione per entrambi che dopo essere stati grandissimi calciatori sono pronti ad essere ottimi mister o dirigenti. Pirlo inizia dalla Juventus. Vedremo, invece, Toni quando farà il grande passo…