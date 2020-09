Pirlo allenatore: svelata la sua tesi con i principi di gioco

Il Maestro è stato allievo per una sera. Quella appena trascorsa, nella quale ha ottenuto il Diploma Uefa Pro da allenatore. Parliamo di Andrea Pirlo che ha discusso la sua tesi davanti alla giuria e ha ottenuto il titolo di mister con una votazione finale di 107/110. Secondo voto più alto dopo quello di Thiago Motta (108).

Ed è proprio prendendo spunto dalla sua tesi che i più curioso hanno potuto capire che tipo di gioco praticherà il neo mister della Juventus.

Pirlo allenatore: il suo gioco nella tesi

Sarà un “calcio totale e collettivo”, basato sul possesso palla, sull’aggressività e sul superamento dei moduli. Questo il diktat del nuovo Pirlo allenatore. La sua tesi di 30 pagina svela quello che sarà il calcio del Maestro che cercherà di applicare anche alla sua Juventus.

Nella parte introduttiva della tesi, Pirlo ha voluto menzionare le squadre che lo hanno ispirato: “Mi piacerebbe inoltre citare le squadre che mi hanno ispirato nella formazione della mia idea di calcio. Squadre ed allenatori che ho ammirato da tifoso ed altre con cui ho avuto la fortuna di giocarci insieme o contro: il Barcellona di Cruijff e poi quello di Guardiola, l’Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti fino alla Juventus di Conte”, ha scritto l’allenatore.

E più nello specifico ha parlato anche dello stile di gioco che vorrebbe proporre: “Nel possesso palla il portiere è a tutti gli effetti un giocatore di costruzione. Il difensore centrale è uno dei ruoli più cambiati negli ultimi 30 anni. Ormai i passaggi chiave dei centrali di difesa stanno raggiungendo numericamente quelli dei centrocampisti”. Per poi passare anche all’attacco: “Nel mio modello di gioco il centravanti deve attaccare costantemente la profondità“.

Insomma, non resta che vedere quali saranno i risultati pratici del campo. C’è grande attesa per la nuova avventura di Pirlo. L’esordio in Serie A contro la Sampdoria potrà dare maggiori informazioni sui suoi metodi da tecnico.

GEORGINA RODRIGUEZ INFIAMMA IL WEB