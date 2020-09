Pirlo, esame a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro. Ma non è l’unico…

È stata una giornata di esami al Museo del Calcio di Coverciano, infatti tanti ex calciatori e allievi del Master si sono resi protagonisti di quello che è stato l’ultimo passo per poi prodigarsi nella nuova carriera da allenatore. Sotto l’attenta presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, il primo gruppo di corsisti ha sostenuto oggi gli esami finali per ottenere il patentino di allenatore Uefa Pro, ovvero l’atto finale del percorso didattico che dà l’accesso alle panchine dei club di Serie A e Serie B. Tra i candidati, è spiccata la presenza di Andrea Pirlo, già nominato allenatore della Juventus. Tra i corsisti presenti oggi a Coverciano figuravano anche l’allenatore neopromosso in Serie A con lo Spezia, Vincenzo Italiano, e poi Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli.

GLI ALLENATORI DEL FUTURO

Domani sarà il secondo giorno di esami, andiamo a vedere nello specifico i nomi che andranno ad affrontare l’ultima tappa prima dell’ottenimento del patentino da allenatore. Ecco l’elenco: Francesco Antonioli, Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Morgan De Sanctis, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Roberto Muzzi, Angelo Palombo, Patrizia Panico, Andrea Pirlo, Daniele Russo, Manuela Tesse ed Emanuele Troise.

WANDA NARA È BOLLENTE