Pirlo: “Futuro? Se chiamasse di nuovo la Juventus…”

Le parole del tecnico italiano ora mister in Turchia.

Intervista a La Gazzetta dello Sportper Andrea Pirlo, attuale mister del Karagumruk in Turchia. L'ex centrocampista ha parlato di presente ma anche di futuro non nascondendo la possibilità di fare ritorno in Italia ove ci fosse l'opportunità, specie se a tinte bianconere della Juventus.

"I dirigenti (del Karagumruk ndr) mi hanno offerto il rinnovo, ma meglio parlarne a fine stagione", ha detto Pirlo sul proprio futuro. "Juventus? Se dovessero chiamare non si può dire di no, sento ancora alcuni dei dirigenti che sono rimasti".

Spazio anche per un paragone su chi potrebbe essere il suo erede in maglia bianconera: "Fagioli è uno di quelli che ha avuto la crescita maggiore, con me aveva debuttato. Può essere il nuovo Pirlo, ma meglio essere ricordato come Fagioli…".

Parlando in generale del calcio italiano e della Champions League che vedere tre squadre ancora in corsa: "Il nostro calcio è sempre rimasto competitivo e queste qualificazioni non sono frutto del caso. Magari si può alzare anche la Coppa, io non mi porrei limiti".