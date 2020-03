Pirlo: “Io allenatore della Juventus U23? Mi sta aspettando… il Barcellona”

Andrea Pirlo tornerà nel mondo del pallone sotto vesti speciali. Tante le voci sul ritorno in casa Juventus come tecnico della squadra U23, ma durante una diretta Instagram in compagnia di Fabio Cannavaro, ecco la verità dello stesso ex centrocampista: ci sarebbe anche un’altra big interessata a lui…

RIVELAZIONE – A precisa domanda di Cannavaro che chiede all’ex compagno se alla fine allenerà i giovani calciatori bianconeri, ecco la risposta di Pirlo tra il serioso e l’ironico: ” Se allenerò la Juventus U-23? No. Guarda che ho un sacco di richieste. Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall’estero mi chiamano prima. Il Barcellona mi sta aspettando…”. E ancora: “Onestamente non voglio sbagliare la prima scelta, ho già avuto qualche offerta”.

CAMPIONI DEL MONDO – Spazio anche a qualche bellissimo ricordo, uno in particolare quello del 2006 quando l’Italia divenne campione del mondo. La ‘palla’ passa a Pirlo che stuzzica Cannavaro: “Ti ricordi che il giorno della finale facevi le 100 presenze in Nazionale? Potevi finire lì e invece hai continuato…”. E Cannavaro dopo una grassa risata ha ricordato: “Sai che ogni volta che rivedo il rigore di Grosso penso ‘Speriamo che non lo sbagli’. Anche perché io sarei stato il sesto… (ride ndr)”.

