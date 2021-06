Pirlo, la compagna contro Bernardeschi: “Parli dopo un gol a San Marino. Genio”

Valentina Baldini replica alle parole dell'esterno juventino che aveva attaccato in modo neppure troppo indiretto Pirlo

Dopo aver detto la sua sull'esonero del suo compagno Andrea Pirlo dalla Juventus , Valentina Baldini , dolce metà dell'ex allenatore bianconero, ha deciso di rispondere in modo molto duro alle parole di Federico Bernardeschi , che dopo la partita contro San Marino, con indosso la maglia della Nazionale, aveva dichiarato di giocare bene quando gli viene data la possibilità di esprimersi nella giusta posizione e di rischiare la giocata con riferimento, quindi, ad alcuni contrasti con chi, nel club, lo stava allenando.

La Baldini ha così pensato di scrivere sui social: "Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni, ma decidi di rischiare l'intervista dopo aver fatto un goal al San Marino. Genio incompreso". Le parole della compagna di Pirlo contro Bernardeschi. Nella storia pubblicata su Instagram presenti alcuni dei principali ringraziamenti arrivati da altri calciatori juventini per Pirlo, come quelli di Cristaino Ronaldo, Chiesa e Buffon.