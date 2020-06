Pirlo ricomincia dalla panchina: sarà l’allenatore della Juventus U23

Il Campione del Mondo del 2006 Andrea Pirlo pronto a ricominciare la sua esperienza calcistica dalla panchina. L’ex regista di Milan e Juventus comincia la sua nuova avventura sportiva in veste del ruolo di allenatore, e la sua prima esperienza sarà proprio sulla panchina di una squadra che conosce molto bene.

DI NUOVO JUVENTUS

Andrea Pirlo sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore della Juventus U23. A riportare l’indiscrezione è il Corriere Adriatico, che anticipa questa notizia che circola negli ambienti torinesi già da un po’ di settimane e che potrebbe diventare ufficiale a breve. Pirlo siederà sulla panchina della formazione fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie C, dopo aver ottenuto il patentino di allenatore. Se mostrerà in panchina lo stesso talento mostrato sul campo, la Juventus di Pirlo è destinata a far divertire tifosi e addetti ai lavori.