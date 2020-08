Pirlo ricorda l’arrivo di Conte alla Juventus: “Era avvelenato. Ci disse subito…”

Chissà se in futuro scriverà ancora qualche libro o nuovo capitolo della sua storia, intanto dalla sua biografia Penso quindi gioco, Andrea Pirlo, fresco di nomina come allenatore della Juventus, racconta l’arrivo in bianconero di quello che di fatto è ora un suo collega: Antonio Conte.

Pirlo: “Conte era avvelenato. Ci disse…”

“Immaginavo fosse bravo, ma non così tanto. Se Sacchi era un mago, lui che cos’è?”, sono queste le parole di Pirlo nella sua biografia a proposito di Antonio Conte. E ancora sul suo arrivo alla Juventus: “Aveva già il veleno addosso, era una vipera. Le sue prime parole furono: ‘Veniamo da due settimi posti, è ora di smetterla di fare schifo'”. Parole che confermano la tenacia e la grinta dell’attuale mister dell’Inter che negli anni ha costruito un’immagine di sé decisamente tosta e aggressiva. Spesso anche fin troppo…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE