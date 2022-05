Pisa-Monza, per il sogno Serie A un maxi schermo fuori dall’U-Power Stadium

I tifosi brianzoli potranno seguire la finale playoff di ritorno fuori dall'impianto grazie all'autorizzazione del Comune

I tifosi potranno seguire la squadra non solo in quel di Pisa ma anche nell'impianto di casa dell'U-Power Stadium, o meglio, all'esterno. Infatti, come comunicato dal club, il comune ha autorizzato un maxi schermo per assistere alla gara.