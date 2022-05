Pisa-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:30

Pisa-Monza è la finale playoff Serie B. Si gioca il match di ritorno questa sera, domenica 29 maggio alle 20:30. Chi vince avrà la gloria di andare in Serie A. All'andata si erano imposti i brianzoli per 2-1 lasciando dunque tutto aperto per la sfida odierna.

Il match che certificherà chi sarà la terza promossa in Serie A verrà trasmessa in diretta e in streaming in diverse modalità. Una di queste sarà da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà trasmessa in diretta anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e sul numero 251 del satellite.