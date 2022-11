Più soldi di Messi e Ronaldo: pensa al ritiro il calciatore più ricco del mondo

Radici Faiq Bolkiah figlio di Jefri, il Principe del Brunei, e nipote di Hassanal Bolkiah, il Sultano del Brunei. ha fatto sapere ad alcuni amici la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo e di dedicarsi ad altro. Nato a Los Angeles il 9 maggio del 1998, Faiq Bolkiah è in possesso della doppia cittadinanza, quella statunitense e quella bruneiana. Cresciuto col sogno di diventare un calciatore professionista, Faiq Bolkiah non ha mai avuto la necessità di lavorare per mantenersi e quindi si è sempre dedicato al pallone. Ha seguito l'allenamento di diversi club della Premier League, come Southampton, Arsenal, Chelsea e Leicester, in ordine. Tuttavia, non ha mai debuttato in gare ufficiali del campionato inglese. Ecco perché nel 2020 ha deciso di trasferirsi in Portogallo, con un'interessante opportunità di essere un professionista nel CS Maritimo. A dicembre 2021 il suo contratto è stato risolto e Faiq ha firmato con il club thailandese Chonburi , squadra che lotta per le prime posizioni, e ha avuto il suo tanto atteso debutto. La sua avventura è iniziata nel migliore dei modi ed è arrivato a giocare 17 partite, senza gol e distribuendo quattro assist