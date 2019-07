Pizarro annuncia il ritiro: “Dico basta, questa è la mia ultima stagione…”

Claudio Pizarro dice basta, l’attaccante peruviano ha annunciato che quella che sta per cominciare sarà la sua ultima stagione da calciatore. Il bomber, 41 anni ad ottobre, ha indossato in carriera anche le maglie di Chelsea, Bayern Monaco, Colonia, oltre a quella del Werder Brema, club da sempre amato e che lo aveva accolto per la prima volta nel 1999. Dopo essere tornato alla base per ben tre volte, il centravanti ha deciso che è arrivato il momento di fermarsi.

Ad annunciare l’addio è stato lo stesso giocatore come riportano diversi media tedeschi: “Questo sarà di sicuro il mio ultimo anno. Ho parlato con tutti, sto bene, ma adesso basta. Nella mia ultima annata col Werder Brema sarei felice di conquistare l’accesso in Europa”.