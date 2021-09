Pjanic: “Avrei fatto di tutto per tornare alla Juventus da Allegri ma…”

Il bosniaco racconta il suo passaggio in Turchia al Besiktas e i rumors sul possibile ritorno in Serie A

Redazione ITASportPress

Miralem Pjanic si racconta e lo fa in un'intervista a Tuttosport. Il centrocampista bosniaco è passato dal Barcellona al Besiktas, in Turchia, nonostante i forti rumors che lo davano per rientrante in Italia in maglia Juventus.

TRASFERIMENTO - "Il Besiktas mi ha voluto fortemente negli ultimi giorni di mercato e io non potevo restare a Barcellona con Koeman. Avrei perso un altro anno e non mi andava perché ho voglia di giocare. Koeman ha avuto un atteggiamento con me che nessuno ha capito, neppure Messi. Leo, lo scorso anno, mi ha detto più volte: 'Ma perché non ti fa giocare? È successo qualcosa?'. Il Besiktas è campione di Turchia, è in Champions e... ha la maglia bianconera. Mi hanno accolto alla grande, sarà un'altra bella sfida", ha detto Pjanic.

JUVENTUS - Prima del passaggio in Turchia, il centrocampista era dato di ritorno alla Juventus: "Con la Juve ci sono stati dei contatti e degli appuntamenti con il mio agente, ma il mercato non è mai facile", ha dichiarato Pjanic. "Mi sarebbe piaciuto tornare e avrei fatto di tutto per ritrovare Allegri, una garanzia: nessuno è meglio di lui in queste situazioni. Max fa sentire tutti i giocatori importanti e una possibilità non la nega a nessuno. Lui mentalmente parte in vantaggio, non cerca scuse o alibi, e così la squadra si sente più forte. Lo considero il numero uno, è un allenatore che ti parla in faccia nel bene e nel male. Mi chiamava 'mangiadormi' davanti alla squadra: quante risate... Amo la Juventus, sono legato ai tifosi e ho un ottimo feeling con il presidente Agnelli. Però nel calcio bisogna guardare avanti e, siccome prima di tutto sono un professionista, adesso voglio togliermi delle belle soddisfazioni con il Besiktas".